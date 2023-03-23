الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قياس جامعة القناة» ينظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

جامعة قناة السويس،
جامعة قناة السويس،

نظم مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس، دورة تدربية بعنوان "بنوك الأسئلة والامتحانات" بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، في إطار خطة جامعة قناة السويس  لتنمية وتأهيل قدارت أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتحقيقاً لإستراتيجية الجامعة؛ لإعداد بنوك أسئلة في الكليات وتماشياً مع خطة التحول الرقمي بالجامعة. 

شارك بالحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كليات  العلوم، والزراعة، وطب الأسنان، والتمريض، ووصل عدد المشاركين إلى 26 عضواً، حيث تم مناقشات كيفية إعداد بنوك الأسئلة الأونلاين؛ لتحقيق أكبر استفادة من الوقت.

تأتى الدورة في إطار الأنشطة التي ينظمها مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول الجامعة على المرتبة (601-650) في التصنيف العالمي للتخصصات من بين أكثر من 1400 جامعة عالمية، وذلك وفق ما أعلنته مؤسسة التصنيف البريطاني كيوإس (QS)، مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس تحتل على المرتبة الثامنة على مستوى مصر لعام 2023 .

وقالمندور إن الجامعة تحافظ على مكانتها  العالمية في تصنيف كيو إس QS للعام الخامس على التوالي في مجال الطب، مشيداً بجهود الباحثين بالجامعة للحفاظ على ترتيب عالمى متميز؛ مؤكداً على مواصلة المجهودات والخطوات اللازمة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة.

 

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