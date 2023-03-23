رئيس جامعة قناة السويس: الانتهاء من 50% من أعمال تطوير المستشفيات الجامعية

توجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، للمستشفى الجامعي؛ لتقديم التهنئة للدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذى الجديد للمستشفيات الجامعية.

كان فى استقبال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، كل من الدكتور عادل حسن، النائب الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمدير التنفيذى السابق للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابى، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على ثقته التامة بالدكتور أحمد أنور، وفريق العمل بالمستشفيات الجامعية فى إدارة هذه المرحلة الهامة فى تاريخ المستشفيات الجامعية.

ولفت الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن أحمد أنور عمل نائبًا للمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لفترة طويلة وعلى إلمام كامل بخطة التطوير والتأهيل، التى تمر بها المستشفيات الجامعية تمهيدًا للاعتماد والانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن دعمه الكامل للمستشفيات الجامعية وقياداتها وطاقمها الطبي والإداري للانتهاء من أعمال التطوير التى تم أكثر من 50% منها، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذى تسعى المستشفى الجامعي إلى تحقيقه هو المُضى قدمًا فى أعمال التطوير والبناء ورفع الكفاءة، دون الإخلال بدور المستشفى التعليمي والخدمي.

وفى نهاية اللقاء، حرص الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على تقديم الشكر والتقدير للدكتور عادل حسن على قيادته للمستشفى الجامعي منذ 2019 خلال فترة شهدت انتشار جائحة كورونا وبدء المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن جميع القيادات داخل المستشفيات الجامعية تعمل لتحقيق هدف واحد وهو تقديم خدمات صحية أفضل لمواطنى إقليم القناة وسيناء.