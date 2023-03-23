الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: الوقت في صالح روسيا بسبب بطء وصول المساعدات الغربية لأوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقريرٍ اليوم الخميس، إن هناك بطء شديد في وصول المساعدات العسكرية من الغرب لأوكرانيا وهو أمر يصب في مصلحة الطرف الروسي.

وأوضحت الصحيفة، أن روسيا تستعد لهجوم كبير ضد أوكرانيا ولكن الأخيرة مازالت غير مستعدة خاصة مع بطء وصول المساعدات الغربية العسكرية.

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن هناك العديد من الدول التي تدعم أوكرانيا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وآخرها خطة البنتاجون للإسراع في تسليم دبابات أبرامز المقاتلة.

ووفقًا لـ«واشنطن بوست»، فإنه على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جوبايدن، عن دعم أوكرانيا، إلا أنه وفقًا لمحللين أوكرانيين فإن الأمر سوف يستغرق الكثير من الوقت الأمر الذي لن يكون في مصلحة الطرف الأوكراني.

من جهتها، قالت «راشيل ريزو»، المحللة في برنامج أوروبا بالمجلس الأطلنطي، إن الوقت في صالح روسيا ضد أوكرانيا، وأن موسكو حاليًا تمتلك من الجنود والموارد الكثير والتي تمكنها لخوض حرب هائلة.

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