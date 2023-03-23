الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 480 طربة حشيش مع 3 أشخاص بالجيزة بـ3.5 مليون جنيه

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى ضربة أمنية حاسمة من ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالجيزة بقيمة 3,550,000 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الأهرام – مركز شرطة كرداسة) بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى: ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 طبنجة – 2 خزينة طبنجة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهما ( 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام– طبنجة معدلة – مبلغ مالى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000) مليون جنيه تقريباً.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مخدر الحشيش الاتجار في المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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