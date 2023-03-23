«كامل ودنيا» قبطيان يزينان شارعهما بفوانيس رمضان فى الإسكندرية: شهر خير علينا كلنا

جسد قبطي روح المحبة والأخوة بمشاركة جيرانه بالإسكندرية بتجهيز زينة وأنوار رمضان ومشاركته في تنفيذ مجسم لمسجد يزين شارعهم بفرحة وسعادة اعتاد عليها مع أهل منطقته منذ سنوات طويلة.

وقف «كامل» أمام محل عمله ممسكًا بفرشاة وألوان يبدأ في دهان مجسم المسجد بدقة لكي يخرج في أبهى صورة، تعبيرًا عن المحبة لأهله وجيرانه والسعادة بالاحتفال بقدوم شهر رمضان، كما جعل من محل عمله ورشة مؤقتة لتجهيز الزينة وتخزينها.

قال كامل عزيز، أحد أهالي شارع النظام غرب الإسكندرية، إنه ولد في المنطقة، ومنذ صغره وهو يتشارك مع أبناء الحي تعليق الزينة وفرحة شهر رمضان، وشب على ذلك بأن يكون دائمًا مع جيرانه وأهله وهم معه في جميع المناسبات الاجتماعية والدينية.

وأضاف، لـ«الدستور»، أنهم بدأوا منذ عدة سنوات تجميل الحي بشكل مختلف وعمل مجسمات للفوانيس والمسجد والكعبة والرسومات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يشارك في تركيب الإضاءة بالشارع لعمله في مجال الإلكترونيات، بالإضافة إلى المشاركة في دهان مجسم المسجد وتجهيزه لتجميل الشارع به.

وتابع أن مشاركته جيرانه ليست بجديدة على المصريين، فنحن نسيج واحد ونشأت من صغري بين جيراني المسلمين، وشهر رمضان أيام خير وفرحة نسعد بها جميعا، مشيرًا إلى أن شقيقته «دنيا» تشارك أيضًًا في تنفيذ زينة رمضان، حيث تعمل مهندسة ديكور وصممت العام الماضي الفوانيس وعلمت بعض الشباب طريقة تنفيذها، وهذا العام شاركت أيضًا بتجهيز قماش الخيامية الذي سيتم تزيين به الشارع.

وقال محمد أحمد، أحد الجيران، إنهم اعتادوا مشاركة عائلة جارهم كامل معهم في شهر رمضان، حيث كانت فكرة مجسمات الفوانيس من تنفيذ شقيقته، وهي بحكم دراستها وعملها كمهندسة ديكور قامت بتعليم أبناء المنطقة الطريقة الصحيحة وهذا ما جعله ينفذها هذا العام، وشاركت هي أيضًا بتجهيز الأقمشة الرمضانية التي ستزين جدران المنازل.