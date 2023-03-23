مع حلول رمضان.. «حياة كريمة» توزع «كرتونة الخير» على الأسر الأكثر احتياجًا

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات، حيث قامت بتوزيع «كرتونة الخير»، الخاصة بمستلزمات شهر رمضان الكريم، والتي تحتوي على كمية من السلع الغذائية الأساسية.

وأطلقت «حياة كريمة»، مبادرة لتوصيل «كرتونة رمضان» للمستحقين في المحافظات والقرى النائية، مع حلول شهر رمضان المبارك، للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، من خلال إطلاق القوافل الطبية في المناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلًا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

كما ستهدف مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى، السعي لتحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.