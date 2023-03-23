الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تحت الوصاية» و«المداح».. القصير مدينة إنتاج مفتوحة للسينما والدراما

مشاهد سينمائية بالقصير
مشاهد سينمائية بالقصير

لا تخلو المسلسلات أو الأفلام السينمائية المصرية من مشاهد بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، والتي تتمتع بمواقع ومناظر خلابة يمكن من خلالها صناعة مشاهد عالمية على أرضٍ مصرية، حيث استقطبت المدينة مؤخرًا نجوم الفن وحبار المخرجين.

تتميز مدينة القصير ببعض الأبنية على الطراز القديم، ومنها قلعة واستراحة الملك فارق، وغيرها من المناطق التي تعبر عن أقدم مدن البحر الأحمر، والتي كانت علي مرّ التاريخ بوابة مصر لما خلف البحار منذ عهود الفراعنة واشتهرت بطريق قدس الأقداس.

يقول المهندس علي العبادي، أحد أبناء مدينة القصير، إن المدينة باتت قِبلة ووجهة للمخرجين لصناعة مشاهد جديدة، وتصويرها في أنحاء المدينة، مؤكدًا أن المدينة شهدت خلال الأعوام السابقة تصوير عدد كبير من المسلسلات من مسلسل جزيرة غمام، والمداح، وتحت الوصاية، وفيلم كيرة والجن وغيرها من الافلام المصرية والمسلسلات الناجحة تم تصوير معظم مشاهدها بالمدينة.

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من جهته، قال الدكتور ياسر خليل، أحد أبناء مدينة القصير، إن المدينة تحتاج الترويج لها وذكرها في الأعمال الفنية التي يتم تصويرها بها، وذلك للتسويق لها خارجياً، كونها تعد من أهم وأقدم مدن البحر الأحمر بتاريخها الطويل الممتد حتى الفراعنة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بالقصير تحتاج للتطوير لتكون مثابة توثيق لتاريخ المدينة الماضي والحديث.

المؤرخ وصفي تمير، وهو أحد مؤرخي مدينة القصير، أكد لـ"الدستور"، أن تاريخ المدينة جعل لها موروثًا حضاريًا يتباهي بهِ أبناء البحر الأحمر جميعاً، مشيرًا إلى أن تحول المخرجين لإنتاج مشاهدة الدراما والسينما من مدينة القصير يجعل هناك آمالاً في الحفاظ علي تراث المدينة، وفتح أفاق جديدة للتنمية من خلال جذب السياحة الداخلية والأجنبية للمدينة لرؤية المشاهد والأماكن بها.

وتواصل النجمة منى زكى وصناع مسلسل «تحت الوصاية» تصوير مشاهد العمل في مدينة "القصير" جنوب البحر الأحمر، والذي ستذاع حلقاته على شاشة قناة dmc.

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وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

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مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين.

البحر الاحمر الأفلام السينمائية المسلسلات النجمة منى زكي قناة dmc مسلسل تحت الوصاية مدينة القصير مسلسل جزيرة غمام نجوم الفن

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