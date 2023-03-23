برلمانى عن العفو الرئاسى: يعكس إرادة القيادة السياسية فى إحراز تقدم بالملف الحقوقى

أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا، قائلًا: "يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه".

وأضاف النائب أحمد دياب، في بيان، أن قرارات الإفراج المتتالية التي تعلنها لجنة العفو الرئاسي لها أثر طيب وإيجابي على نفوس المواطنين ولا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، معقبًا: "كما أن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيًا يرسخ مبادئ حقوق الإنسان ويساعد على مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية المختلفة".

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي والذي يؤكد أن هناك نية حسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.

وتابع: الدولة المصرية تمضي قدمًا لدعم الملف الحقوقي من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن جهود لجنة العفو الرئاسي التي لا ينكرها أحد، وكذلك الحوار الوطني.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أكدت خروج 30 من المحبوسين احتياطيًا أمس.

وتقدمت لجنة العفو الرئاسي فى بيان لها، بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على قرار الإفراج عن ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا.

وضمت قائمة المفرج عنهم كلًا من: عبــاس سـيد عبـاس حسـانين، هـاني محمـد جـاد حسـن في القضية رقم 95 لسنة ٢٠٢٢، أحمـد مصطفى شـكوكـو دريس، فـاطمة حسـن عبدالظـاهر عبدالله، شيمـاء عيـد السيـد العليمـي في القضية رقم 1635 لسنة ٢٠٢٢، مصطفـى يـونس محمـد محمـد في القضية رقم 1691 لسنة 2022، طـارق عـاطف محـروس حسـن في القضية رقم 1977 لسنة 2022، أحمـد حسـن جـابر حسـن، أيمن ناصف محمود عزب أمين، جمعـة شعبـان مجـاور نعـامة، السيـد عبدالسـلام أحمـد علـي، شعبـان عبدالتواب خليـل محمـود، عبـدالله قـدري محمـد علي عـزام، علـي محمـود مصطفـى محمـود، كـرم خليـل سليمـان شبـايك، كـريم خـالد محمـد أبوزيـد، مجـدي عبدالمجيـد فتحي عبدالمجيد، محمـد إيهـاب محمـد نـدا، محمــد سيـد محمــد سيـد، محمـود أحمـد محمـود سليمـان، محمـود فـؤاد إبـراهيم أحمـد البابلي، مصطفـى سعيـد عبـاس اللـيثي العـدوي، منصـور حسـن عبدالجـواد الغلبـان في القضية رقم 2070 لسنة 2022، أحمـد محمـد عـبدالحميـد عثمـان، أحمــد نبيــل أحمــد إبـراهــيم، محمـد سعيـد عبدالهـادی محمـد، محمـد طـارق أحمـد المغـاوري، محمـــد محمـــد سيـد قـرنـي، محمـد مصطفـى علـي محمـد حسـن، محمــود محمـــد طـــه عبـــاس في القضية رقم 2094 لسنة 2022.