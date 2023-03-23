«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش خلال شهر مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش يجب مراعاتها، خلال شهر مارس وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

- برنامج الرش



1- تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد .

2- مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات .

3- رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون (9 قرص ) عند 30%.

4-تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس ) منتج سيتوكيني الماني يحتوي علي واحد من عشره سيتوكينين مصدره cppu) بمعدل لتر 120 / لتر ماء).

5- الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)

6- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار، و يكرر ويتم كما يأتي 300جم سلفات حديد ، 300جم زنك مخلبي، 300جم منجنيز مخلبي، 150جم سلفات نحاس، 100جم ماغنسيوم، 50جم بوركس، 250جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء.

- برنامج الري

ري غزير عند انتفاخ البراعم لأشجار المشمش، ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة (الأراضي القديمة).

- في حالة الأراضي الجديدة

السنة الأولى 12 لتر/ شجرة

السنة الثانية 28 لتر/ شجرة

السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة

السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة

السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

- برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشري والبق الدقيقي

والعنكبوت الاحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الحلويات) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري والفطري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة

2- مكافحة اكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

3- مكافحة اكاروسات المبططة رش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

4- مكافحة حفارساق التفاح و حفار ساق الحلويات رائق الاجنحة و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء و رش الخشب و الافرع المصابة جيدا

5- مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير و بعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جازبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها علي الاشجار في ظل الشجرة

6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء

7- العفن الهبابي علي اورق الكاكا ومرض تثقب اوراق الحلويات ورش توباز بمعدل 250جم/100لتر ماء او رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء.