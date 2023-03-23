وكيل أوقاف مطروح: 200 ألف جنيه للفائزين في مسابقة القرآن الكريم وتكريمهم في ليلة القدر

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أطلقت البرنامج التثقيفي للطفل ضمن خطة برنامج وزارة الأوقاف في 65 مسجدا على مستوى محافظة مطروح، ثم تم تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، في تصريحات لـ"الدستور" أنه عقب الإعلان عن مسابقة القرآن الكريم بدأت المديرية في استقبال أوراق المتقدمين في منتصف شهر رجب وجرت المسابقة في الأسبوع الأول من شعبان بين ما يقرب من 1000 متسابق في "القرآن كاملا، نصف القرآن، ١٠ أجزاء من القرآن، وربع القرآن" وبدأت التصفيات النهائية في منتصف شهر شعبان.

وأضاف الشيخ حسن عبدالبصير، أنه تم رصد ٢٠٠ ألف جنيه جوائز للمتسابقين مناصفة بين محافظة مطروح ووزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت مسابقة القرآن الكريم لتشجيع المناطق النائية وجاءت محافظة مطروح ضمن 4 محافظات وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه سيتم إقامة حفل تكريم المتسابقين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم في ليلة القدر.