بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 5 بينهم مصاب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي المحافظة، وتم ضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم في المشاجرة، حيث نتج عن المشاجرة إصابة 2 من بينهم عامل بطلق ناري بالبطن وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام، بين طرفين بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين أحدهما بطلق ناري وتم ضبط المشاركين فيها.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنها " طرف أول " محمد ح ع ع 34 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني "، وتم نقله لمستشفي خاصة بسوهاج، وشريف ا م ع 22 سنة عامل، ومحمد س م ع 19 سنة عامل.

وبين " طرف ثان "هشام م ع م 28 سنة عامل مصاباً " بكدمة وتورم بالركبة اليسري "، ومحمد ع م 72 سنة بالمعاش، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني " بندقية آلية و " 5 " طلقات من ذات العيار.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب واتهم الأول من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتولت النيابة العامة التحقيق.