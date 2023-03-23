الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: المتحف المصرى الكبير أضخم مراكز الآثار بالعالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "قدرات ترميمية كبيرة وأسلوب عرض شائق.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم".

وأوضح التقرير أن المتحف المصري الكبير هو أحد أكبر مراكز الآثار والسياحة في العالم، واهتم بالعديد من الجوانب المعنية بالحفاظ علي الآثار وترميمها، ليعد أكبر مراكز للترميم في العالم يوجد بالمتحف.

ويضم مركز الترميم 19 معملًا لكل أنواع الصيانة ومعامل مخصصة للصيانة الوقائية، فيما يمثل المركز مدرسة مصرية في علوم الترميم بالإضافة إلى حصوله علي شهادة الأيزو، وسيكون المركز متاحًا للتدريب والبحث العلمي، كما تم ترقيم القطع الأثرية التي ستعرض في حفل الافتتاح، ليضم المتحف المصري حوالي 100 ألف قطعة أثرية، التي من المقرر افتتاحه قريبًا.

وقال الدكتور حسين كمال، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن مركز ترميم الآثار هو واحد من أكبر مراكز الترميم في العالم وليس الشرق الأوسط فقط من حيث المساحة والتجهيزات، مشيرًا إلى أن ما يميز المركز أنه يعتبر مدرسة مصرية للترميم وهي البوابة الرئيسة للقطع الأثرية عبر مركز الترميم.

وتابع مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن هناك قطعًا ثقيلة علي سبيل المثال "تمثال الملك رمسيس والمسلة" لا تدخل مركز الترميم، ليقوم جهاز معين بنقلها علي المتحف لبدء فريق الترميم في التعامل معه.

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