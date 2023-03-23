الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بقتل صديقهم وحرق جثته وإلقائها بصحراء المقطم

المتهمين
المتهمين

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين بقتل صديقهم وحرق جثته وإلقائها بصحراء المقطم اعترفوا بارتكاب الواقعة. 

وأشار أحدهم خلال التحقيقات إلى أنه كان هناك خلاف مالي قديم بينهم وبين المجني عليه حيث أقرض أحدهم مبلغ مالي وعندما طالبه بالمبلغ تشاجروا معه وعقدوا النية على قتله.

وتجري نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقات موسّعة في اتهام 4 أشخاص باستدراج صديقهم وقتله وحرق جثته ثم إلقائها في الصحراء.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة وأخذ عينة DNA منها ومقارنتها بأسرتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص ومقتله بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من سيدة مُقيمة بدائرة القسم بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدًا سيارة ملاكي وعدم عودته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه حيث قاموا باستدراجه لمكان خالٍ من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن السيارة قيادة المجني عليه، هاتفه المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمين في ارتكاب الواقعة" وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه.

بإخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمنية إخطار ارتكاب الواقعة استدراجه أسباب الوفاة الأجهزة الأمني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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