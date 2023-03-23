الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السفارات المصرية بالخارج تحتفل باليوم العالمى للفرانكوفونية

العلاقات الثقافية
العلاقات الثقافية الخارجية

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية، أجرت وزارة الخارجية المصرية تنسيقاتها مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية للمشاركة فى هذا الاحتفال السنوي، والذي يتم على مستوى السفارات المصرية في الخارج، حيث تولي الخارجية المصرية اهتمامًا واضحًا بهذا اليوم.

قالت الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن الإدارة العامة للمنظمات الدولية بالقطاع دأبت على المشاركة السنوية بالاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حيث يتم إطلاق عرض عدد من الأفلام السينمائية المصرية المصحوبة بالترجمة الفرنسية على أسطوانات مدمجة أو روابط إلكترونية لعرضها في السفارات المصرية بالخارج احتفاءً بهذا اليوم .

وأضافت هالة صالح المشرف على الإدارة العامة للمنظمات الدولية، أنه سيتم عرض أفلام: المصير، والمهاجر، وجميلة بوحريد، وحدوتة مصرية للمخرج يوسف شاهين في السفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما يشارك احتفالًا بهذه المناسبة الفيلم الروائي "فوتوكوبي" في السفارة المصرية في كلًا من الكويت و أستانا بدولة كازخستان، والفيلم الروائى الطويل "قابل للكسر" يُعرض في السفارة المصرية في كلًا من الكويت والإكوادور.

أما الفيلم التسجيلي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم" يُعرض في السفارة المصرية في المجر، كما تعرض السفارة المصرية في الإكوادور الفيلم الروائي القصير "فردة شمال"،  بالإضافة إلى أفلام تسجيلية، وهي: «رحلة العائلة المقدسة وديرسانت كاترين».

يُذكر أن الأمم المتحدة قد اختارت يوم 20 مارس من كل عام يومًا لتحتفل به دول العالم بالفرانكوفونية، وخاصةً الدول والأفراد التي تتحدث باللغة الفرنسية، ويُعتبر العشرون من مارس هو تاريخ تأسيس المنظمة الدولية الفرانكوفونية والتي تعتبر من أهم المنابر الثقافية الفرانكوفونية، كما يتم الاحتفال بمرور مائة وخمسة وثلاثين عامًا على ظهور المصطلح اللغوي "فرانكوفون".

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