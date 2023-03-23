الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تم الاتفاق على وقف الإضراب".

وقال نادي الأسير وهيئة الأسرى: "الأسرى يقررون تعليق خطوة الإضراب، وسيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة، وذلك بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم".

وأوضح ياسر مزهر، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: "انتهى الحوار مع إدارة لسجون ولجنة الطوارىء العليا بعد حوار لساعات تكلل بانتصار الحركة الوطنية الأسيرة، ونحن خلال الساعات القادمة بانتظار بيان لجنة الطواريء كونها الجهة المكلفة بإعلان بنود ما تم الاتفاق عليه".

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: "نبارك انتصار إرادة الأسرى على جبروت وظلم الاحتلال وإدارة سجونه، ونؤكد أنها جولة في إطار صراع ممتد لاتنتهي فصوله إلا بتحرير الأسرى وكسر قيودهم..هذا الإنتصار يجب أن يكون دافعا إضافيا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله ومؤسساته، بالعمل الجاد لتحرير الأسرى لأن معاناتهم لم تنتهي بعد، فالسجان لا يؤتمن مكره وغدره، ونحيي أبطالنا الأسرى الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على انتزاع حقوقهم، ولديهم من القوة والصلابة ما يمكنهم من صد أعتى الهجمات الصهيونية بحقهم".

من جهته، علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "نبارك للحركة الوطنية الأسيرة الانجاز الذي حققته في معركتها ضد العقوبات التي فرضتها ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية..مرة أخرى تنتصر إرادة الأسرى في معركة الكرامة وانتزاع الحقوق".

وتابع: "الانتصار الكبير سيكون بكسر القيد عن الأسرى وإطلاق سراحهم في صفقات تبادل، فهذه القضية على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة..ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في دعم وإسناد الاسرى وقضيتهم العادلة، فمعركة الأسرى لن تنتهي إلا بحريتهم الكاملة".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»