الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي نظمتها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعامرية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والشيخ نوح العيسوي نائبًا عن وزير الأوقاف، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، والعميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، والنائب إبراهيم الديب، والنائب محمد مرعي، النائب محمد عريبي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكرم المحافظ ٣٠٠ طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بعد التصفية بين ٦٧٥ متسابقًا تقدموا للمسابقة بكافة مراكز المحافظة، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تنفيذ هذه المسابقة والتي تغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في صدور أبنائنا.

كما وجه المحافظ الشكر لأهالي الطلاب لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة، داعيًا المولى - عز وجل- أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، مُعربًا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

محافظ الغربية يكرم ٣٠٠ حفظة القرآن الكريم بقاعة

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