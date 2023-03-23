مظاهرة فى إفريقيا الوسطى دعما لـ«الصين وروسيا»

شهدت جمهورية إفريقيا الوسطي، تظاهارت داعمة للصين وروسيا، بعد أربعة أيام من مقتل تسعة صينيين في موقع مناجم بوسط الدولة الإفريقية.

وبدأ تجمع مكون من 200 شخصًا دعت إليه الجبهة الجمهورية المقربة من السلطات صباح يوم الأربعاء، وانتهى بعد ساعات عند نصب تكريم القوات المسلحة للجمهورية.

وحمل المتظاهرون أعلامًا روسية ولافتات كتب عليها "الدعم للصين" ووضعوا أزهارا أمام سفارة الصين، تكريمًا للرعايا التسعة الذين قتلوا قبل أربعة أيام في البلاد.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الجمهورية سان كلير بانجا بينجوي لوكالة "فرانس برس": "نحن هنا لنشارك الشعب الصيني ألمه، وهو شريك أساسي في البناء في جمهورية إفريقيا الوسطى".