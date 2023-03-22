الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين

الخزانة الامريكية
الخزانة الامريكية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من كارثة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين.

وبحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن تخلف أمريكا عن دفع ديونها سيتسبب في فقد العالم للثقة في الدولار.

وقالت: "يبدو أن الأزمة المصرفية الأمريكية المتصاعدة بعيدة كل البعد عن بلدة سانت جونزبري في شمال شرق ولاية فيرمونت، لكن المدير التنفيذي المحلي لبنك Passumpsic Bank دانيال كيمبل أصبح قلقًا عندما استمع إلى شهادة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس الأسبوع الماضي".

وأخبرت يلين جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي في 16 مارس أن الودائع غير المؤمن عليها لن تكون مضمونة إلا في البنوك التي تعتبر تهديدًا للعدوى، مما أثار مخاوف من أن البنوك مثل Passumpsic، التي لديها أصول بقيمة 900 مليون دولار، قد ترى ودائع تجارية أعلى من حد التأمين البالغ 250.000 دولار تهرب من أجل السلامة المتصورة.

وأضافت: "لقد شعر الكثير منا بالإهانة لما حدث، وأن وزارة الخزانة كانت ستضمن جميع الودائع للبنوك الأكبر - أكبر من أن تفشل".

أذون خزانة الامريكية دولار سيشكل كارثة كبيرة ارتفاع سقف الدين

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وائل لطفي

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