الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

ميكالى يكشف موقفه من ضم «صلاح» حال التأهل لأوليمبياد باريس

روجيرو ميكالي
روجيرو ميكالي

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن إمكانية انضمام محمد صلاح إلى الفريق الأوليمبي حال التأهل إلى أوليمبياد باريس المقبلة.

وحقق منتخب مصر الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن ذهاب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال ميكالي في تصريحات عقب المباراة " زيارة محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي شيء كبير وهو رمز في كرة القدم بصفة عامة وفي العالم كله معروف بأدائه وأخلاقه، كانت زيارة جميلة وكان له أثر على المنتخب الأوليمبي".

أضاف: "من الوارد أن نأخد محمد صلاح كرمز للأولمبياد وينضم للمنتخب عندما نصعد لأولمبياد باريس، نحترمه كثيرًا وكانت زيارة ذات قمية وكنا سعداء جدًا بها، نحن هدفنا في المنتخب الأوليمبي مساعدة المنتخب الأول وهذا هدفي كمدير فني، نريد النجاح للكرة المصرية بصفة عامة".

وعن الفوز على زامبيا قال "حققنا فوزا ضروريا ومهما ومستحقا على منافس صعب وعنيد يدافع فقط ولكن كثرة الضغط المصري اخترق دفاعات زامبيا وأحرز هدفين من جمل متفق عليها وكان بإمكاننا إحراز أهداف كثيرة خاصة فى الشوط الأول الذى شهد ضياع فرص بالجملة ربما لاستعجال لاعبينا التسجيل والفوز ..هناك بعض الأخطاء الفردية وهى أمور واردة في كرة القدم ولكن يبقى الشكل العام لصالح مصر أداء ونتيجة، نجحنا فى المهمة الأولى بالقاهرة ولدينا شوط آخر في زامبيا".

تابع "أنا على يقين بأن الشعب المصري مجنون بكرة القدم تماما مثل البرازيليين وانا أبذل قصارى جهدي مع منظومة متكاملة فنيا وإدارية وطبيا من أجل الوصول إلى الشكل الذى يرضي الجمهور، نعم إن لم بصناعة جيل فرحة للمصريين ولكن ذلك يتطلب مننا جميعا العمل ثم العمل ولا شئ غيره".

البرازيلي روجيرو ميكالي محمد صلاح أوليمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي المصري مباراة مصر وزامبيا

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