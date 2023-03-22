بهدفين فى زامبيا.. المنتخب الأوليمبى يقترب من التأهل لأمم إفريقيا

اقترب منتخب مصر الأوليمبي من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالفوز على زامبيا بهدفين دون رد في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.

سجل هدفي المنتخب الأوليمبي إبراهيم عادل وعبدالرحمن عادل أجويرو في الدقيقتين 73 و88 عن طريق.

وتقام مباراة الإياب في زامبيا يوم الأحد المقبل الموافق 26 مارس.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة 4 رأسية من أسامة فيصل من على حدود منطقة الــ6 ياردات مرت أعلى العارضة بقليل.

في الدقيقة 9 فرصة جديدة للمنتخب الأوليمبي بعد كرة عرضية من إبراهيم عادل من جهة اليسار قابلها مصطفى سعد بتسديدة على الطاير من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس من يسار مرماه.

وفي الدقيقة 18 أخطر فرصة للفريق الزامبي بعد أن أخطأ حسام عبدالمجيد، وكاد أن يسجل هدفًا في مرمى من منتخب مصر، ولكن أبعد الحارس حمزة علاء الكرة من يمين مرماه بشكل رائع.

في الدقيقة 29 تسديدة من أسامة فيصل لاعب منتخب مصر من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 42 تسديدة بباطن القدم اليمنى من محمد شحاتة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس فرانس ماوانسا من يسار مرماه.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر استهل الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تسجيل هدف التقدم في شباك زامبيا.

وشهدت الدقيقة 48 كرة عرضية من إبراهيم عادل من جهة اليسار قابلها أحمد نبيل كوكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع زامبيا.

في الدقيقة 50 تسديدة أرضية زاحفة من ميجل جانجا شايوا لاعب منتخب زامبيا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 53 تسديدة من محمد أشرف لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 55 أهدر إبراهيم عادل فرصة ثمينة بعد انفراد بالحارس قبل أن يسدد الكرة لكن الحارس فرانس موانسا أنقذها ببراعة.

تسديدة من أندرو فيري لاعب منتخب زامبيا من يسار منطقة الجزاء أبعدها حسام عبدالمجيد قبل أن تتجه إلى المرمى وتشكل خطورة.

منتخب مصر واصل ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 73 بعد تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

في الدقيقة 79 تسديدة قوية من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 88 تمكن عبدالرحمن عاطف "أجويرو" تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من عماد ميهوب قبل أن يحولها أجويرو برأسه في الشباك.