«رمضان كريم وزيادة».. جولات مثيرة من بلاد العالم على «راديو 9090» فى رمضان

تنطلق غدًا الخميس، أولى حلقات برنامج «رمضان كريم وزيادة» للدكتور محمد رفعت، على «راديو 9090»، والمقرر له طوال أيام رمضان.

مغامرات «رمضان كريم وزيادة» هذا العام ستأخذنا في جولات مثيرة وغريبة في بلاد العالم المختلفة، ونتعرف من خلال البرنامج على العديد من الأشياء والمعلومات من داخل هذه الدول، بشكل فكاهي كوميدي.

البرنامج يتناول العادات الاجتماعية في البيوت خلال شهر رمضان المبارك، مع وجود دراما تمثيلية للمواقف في الحلقة، يصحبه تعليق الدكتور محمد رفعت عليها، في إطار اجتماعي طبي.

البرنامج يقدمه الدكتور محمد رفعت بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين الموهوبين، ومن إخراج صفي الدين حسن، ويذاع يوميًا على «راديو 9090» في تمام الساعة 5:40 قبل أذان المغرب، والإعادة 12:30 بعد منتصف الليل.