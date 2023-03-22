الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«رمضان كريم وزيادة».. جولات مثيرة من بلاد العالم على «راديو 9090» فى رمضان

بوستر برنامج «رمضان
بوستر برنامج «رمضان كريم وزيادة»

تنطلق غدًا الخميس، أولى حلقات برنامج «رمضان كريم وزيادة» للدكتور محمد رفعت، على «راديو 9090»، والمقرر له طوال أيام رمضان. 

مغامرات «رمضان كريم وزيادة» هذا العام ستأخذنا في جولات مثيرة وغريبة في بلاد العالم المختلفة، ونتعرف من خلال البرنامج على العديد من الأشياء والمعلومات من داخل هذه الدول، بشكل فكاهي كوميدي. 

البرنامج يتناول العادات الاجتماعية في البيوت خلال شهر رمضان المبارك، مع وجود دراما تمثيلية للمواقف في الحلقة، يصحبه تعليق الدكتور محمد رفعت عليها، في إطار اجتماعي طبي. 

البرنامج يقدمه الدكتور محمد رفعت بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين الموهوبين، ومن إخراج صفي الدين حسن، ويذاع يوميًا على «راديو 9090» في تمام الساعة 5:40 قبل أذان المغرب، والإعادة 12:30 بعد منتصف الليل.

الراديو 9090 في رمضان الراديو 9090 هر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك راديو 9090 خلال شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

سوق الكانتو.. أمير كرارة: «طه القماش» أرهقنى والمسلسل من أهم الأعمال فى مسيرتى

الرئيس السيسى يُهنئ الملك عبدالله بحلول شهر رمضان المعظم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»