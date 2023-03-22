«الداخلية» تحتفل ببدء تشغيل مراكز تأهيل وإصلاح جديدة بـ3 محافظات (فيديو)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن تنظيم وزارة الداخلية احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة.

بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل لـ3 مناطق

وجاء في التقرير، أنه استكمالًا لما تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر من تحديث شامل على الصعيدين الإنشائي والتأهيلي، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة، في احتفالية أقامتها الوزارة بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان.

وأضاف التقرير، أن الاحتفالية حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية وعدد من الفنانين والإعلاميين للاطلاع على التجربة الرئدة التي تعلي قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.

وتابع أن التطور الذي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر، جاء بعد نجاح تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي بدأ منذ أكثر من عام بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.