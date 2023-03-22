الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ابدأ» تشارك في ورش منتدى شباب العالم لدعم ريادة الأعمال

من الفاعليات
من الفاعليات

في إطار قرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد حقوق الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة والمؤثرة، لتكون النسخة الخامسة بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

شارك فريق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في الورش التحضيرية لإعداد الأجندة الاستراتيجية للمبادرة المزمع إطلاقها تحت مظلة منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة المنعقدة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتقوم المبادرة على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة، يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر، وانعقدت الورشة بمشاركة إدارة منتدى شباب العالم، وعدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية على رأسهم مؤسسة "حياة كريمة"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وشركة انطلاق.

وتضمنت أنشطة الورشة، استعراضًا لما تم في المبادرات الرئاسية على أرض الواقع، مع التأكيد على أن مفهوم الجمهورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية هو الاستثمار في الإنسان أولًا، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تقديم الدعم لرواد الأعمال ورفع الوعي بمفهوم ريادة الأعمال نظراً لتأثيرها الفاعل في زيادة عدد الشركات الناشئة وخلق فرص العمل وتحسين بيئات الأعمال لدفع عجلة التنمية ونمو قطاعات جديدة واعدة.

كما تناولت الورشة سبل تنسيق وتوحيد الجهود مع المؤسسات المختلفة لتوسيع نطاق المبادرة من التنفيذ المحلي لتشمل النطاق العالمي، فضلًا عن مناقشة مراحل وآليات عمل المبادرة والنشاطات التي سيتم تنفيذها مع توضيح مهام المشاركين بها.

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي عوضًا عن تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر وفعال في دعم الشباب في ظل المتغيرات الدولية والأزمات العالمية المتتالية.

 

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

منتدى شباب العالم حياة كريمه مبادرة ابدأ مصر شباب مصر الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

محافظ سوهاج: 16 منفذًا لـ«أهلًا رمضان» توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

وزير السياحة والآثار يُصدر قرارًا باعتماد اشتراطات ومعايير تقييم الفنادق البيئية

شكرى يهنئ وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية بحلول شهر رمضان

علاء عز: تحقيق الحياد التنافسى سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية

خلاف على ثمن الجبنة.. المؤبد لـ «بقال» قتل شابًا في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»