«ابدأ» تشارك في ورش منتدى شباب العالم لدعم ريادة الأعمال

في إطار قرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد حقوق الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة والمؤثرة، لتكون النسخة الخامسة بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

شارك فريق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في الورش التحضيرية لإعداد الأجندة الاستراتيجية للمبادرة المزمع إطلاقها تحت مظلة منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة المنعقدة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتقوم المبادرة على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة، يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر، وانعقدت الورشة بمشاركة إدارة منتدى شباب العالم، وعدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية على رأسهم مؤسسة "حياة كريمة"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وشركة انطلاق.

وتضمنت أنشطة الورشة، استعراضًا لما تم في المبادرات الرئاسية على أرض الواقع، مع التأكيد على أن مفهوم الجمهورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية هو الاستثمار في الإنسان أولًا، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تقديم الدعم لرواد الأعمال ورفع الوعي بمفهوم ريادة الأعمال نظراً لتأثيرها الفاعل في زيادة عدد الشركات الناشئة وخلق فرص العمل وتحسين بيئات الأعمال لدفع عجلة التنمية ونمو قطاعات جديدة واعدة.

كما تناولت الورشة سبل تنسيق وتوحيد الجهود مع المؤسسات المختلفة لتوسيع نطاق المبادرة من التنفيذ المحلي لتشمل النطاق العالمي، فضلًا عن مناقشة مراحل وآليات عمل المبادرة والنشاطات التي سيتم تنفيذها مع توضيح مهام المشاركين بها.

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي عوضًا عن تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر وفعال في دعم الشباب في ظل المتغيرات الدولية والأزمات العالمية المتتالية.