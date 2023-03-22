الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات بالقاهرة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 15700 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما أحرزا بدون ترخيص سلاحين أبيضين "مطواة"، بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وجاء فى اقوال معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه ونفاذا للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص كلا المتهمين، انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما بالطريق العام، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على 12 قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض "مطواة"، وعثر بحوزة الثاني على قطعة واحدة لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "مطواة".

محكمة شخصين المشدد 5 سنوات الاتجار الحشيش

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وائل لطفي

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