الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من الوكالة الفرنكفونية يزور الجامعة «المصرية ـ اليابانية»

وفد من الوكالة الفرنكفونية
وفد من الوكالة الفرنكفونية

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، وفدًا من الوكالة الفرنكفونية يضم الدكتورة رشا رمضان مديرة المكتب الوطني للوكالة بالقاهرة، الدكتورة سها عامر مديرة مكتب الوكالة بالإسكندرية، وياسمينا العاصي، منسق مشروع سفير بمكتب الوكالة الفرنكفونية للجامعات.

أوضح الدكتور عمرو عدلي أن الجامعة المصرية اليابانية E-JUST هي أول جامعة مصرية تشارك  فى مشروع «سفير» الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، ويستهدف خلق بيئة مواتية، مناسبة  للمشاركة المدنية للشباب الذي يطمح لإرساء نموذج جديد للمجتمع  يكون أكثر شمولية واستدامة.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين الجامعة اليابانية، والوكالة الفرنكفونية للجامعات،  كما تم تقديم عرض تعريفى عن الجامعة ونشأتها بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، واستعراض أهم البرامج الدراسية بكليات الجامعة وبرامج المنح الدراسية واستعراض الشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات فى اليابان.

فى ختام اللقاء قام أعضاء وفد مشروع سفير، بجولة تفقدية لمركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، بالإضافة إلى مكتبة السفيرة فايزة أبوالنجا المركزية بالجامعة وزيارة حاضنة الأعمال والمشاركة في حضور إحدى ورش العمل المنعقدة في المقر الرئيسي للجامعة المصرية اليابانية E-JUST  في إطار مشروع سفير حول التخطيط الاستراتيجي.

الجامعة المصرية اليابانية فدا من الوكالة الفرنكوفونية بالاسكندرية مشروع سفير الاتحاد الأوروبي

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