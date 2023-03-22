والد طالب بأكاديمية الشرطة للرئيس السيسى: «نجحت فى مواجهة المحسوبية»

وجه والد أحد طلاب أكاديمية الشرطة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية بأكاديمية الشرطة فجر اليوم الأربعاء.

وقال والد أحد الطلاب، للرئيس السيسي: "ماكنتش هعرف أدخل ابني كلية الشرطة لولا إنك قضيت على المحسوبية".

وبث التليفزيون المصري، منذ قليل، تقريرًا يرصد كواليس الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر أكاديمية الشرطة، التي أجراها اليوم.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم، الأربعاء، مقر أكاديمية الشرطة، بحسب ما صرح به المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.