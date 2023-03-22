الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 9 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

أُصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث، انقلاب سيارة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون؛ لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل: "حسين عبدالبر أبوعمر، 38 سنة، أحمد سمير محمود، 16 سنة، أحمد ياسر محمد، 23 سنة، محمد صبري ماهر،17 سنة، محمود فيصل عبد الحميد، 18 سنة، خالد احمد شعبان، 23 سنة، محمد محمود محمد، 19 سنة، رزق محمد ابو هلال، 30 سنة، محمد فيصل عبدالحميد، 22 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم ومقيمين الجيزة".

ونقل المصابون جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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