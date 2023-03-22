الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلتان طبيتان للكشف على 240 مريضًا من غير القادرين بالفيوم

قافلتين طبيتين للكشف
قافلتين طبيتين للكشف الطبي

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في تنظيم قافلتين طبيتين لمدة يومين بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي، حيث تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 240 مريضًا، وذلك قُبيل شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

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واستمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

بدأت القافلتين في الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا على مدار يومين، حيث تضمنا توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

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وقالت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن المرضى المستفيدين من قرى طبهار والعجميين وسنرو البحرية وأبوكساه مركز إبشواي، وقرية المظاطلي مركز طامية، وقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، ومركز سنورس، حيث تم الكشف الطبي على 240 مريضًا، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

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من جهته، أكد ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

ق بيل شهر رمضان المبارك قافلتين للكشف الطبي 240 مريض المرضى غير القادرين بالفيوم

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