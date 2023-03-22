من واشنطن إلى أوروبا والعالم العربي.. الغضب يتصاعد ضد عنصرية إسرائيل

عمت حالة من الغضب عواصم العالم، بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش اليميني المتطرف، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، وكذلك استخدام خارطة تظهر فلسطين وأجزاء من الأردن ضمن ما يعرف بإسرائيل الكبرى.

تصريحات الوزير العنصري جاءت خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية متطرفة في باريس، وأثارت استياء العالم، حتى أقرب حلفاء تل أبيب في واشنطن.

رفض مصري

وشدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر الكامل للتصريحات غير المسئولة والتحريضية التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.

غضب إماراتي

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، تدرس الإمارات خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، على خلفية تصريحات وزير المال الإسرائيلي، الذي نفى فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وطلبت وزارة الخارجية الإماراتية، من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي.

وأضافت أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال للمسؤولين الإسرائيليين: إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك.

واشنطن على خط الأزمة

ووصفت الولايات المتحدة تصريحات سموتريتش اليميني المتطرف، الذي أنكر فيها وجود الفلسطينيين بأنها "خطيرة".

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".

وقال المسؤول الأمريكي: "وجدنا أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فقط، ولكنها أيضا مقلقة للغاية وخطيرة". كما وصف تصريحات سموتريتش بأنها "هجومية".

فرنسا تستنكر

واستنكرت فرنسا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "غير المسؤولة" بعدما نفى الأحد وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية متطرفة في باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ندعو الأشخاص المُعينين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".

تصعيد أردني

وصوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن هناك مقترحا مطروحا للتصويت بطرد السفير الإسرائيلي، فصوت أغلبية النواب على ذلك، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وطالب الصفدي، الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا رفض النواب لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي.

الدوحة تدين

ودانت قطر، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم أجزاء من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، تصريحات الوزير الإسرائيلي دليلا جديدا على عنصرية حكومة الاحتلال ومحاولة لتزييف التاريخ وإنكارا لحق الشعب الفلسطيني في الوجود، مؤكدة أن هذه التصريحات المتطرفة والإدعاءات الواهية المخالفة للقيم الإنسانية، يكذبها التاريخ الذي يؤكد وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل.

واعتبر البيان، استخدام الوزير للخريطة خرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.

تزييف التاريخ

من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات سموتريتش، محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل.

وصرح سموتريتش، الشهر الماضي، في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد زلة لسان.