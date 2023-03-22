لأول مرة خارج أوروبا.. مصر تستضيف مؤتمر VISTA الدولي للألعاب البارالمبية

أسندت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) لمصر تنظيم مؤتمر VISTA الدولي كأول دولة من خارج أوروبا والذى ينعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 وهو مؤتمر علمي مصمم لتعزيز مهمة IPC وأهدافه وهو المؤتمر الذى يحتفل فيه VISTA 2023 بعيده الثلاثين بموضوع "تطوير Para Sport: الإدماج والتحول والأداء".

وقال د.حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنه البارالمبية المصرية، إن اختيار مصر لتنظيم هذا الحدث العلمى العالمى كأول دولة من خارج قارة أوروبا واول مؤتمر يتم تنظيمه بعد جائحة كورونا نتيجة نجاح مصر فى تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى فى وقت ابتعدت فيه كل الدول عن تنظيم أي فعاليات رياضية أيضًا، ثقة المنظمات الدولية فى قدرة مصر على التنظيم جعلها فى مصاف الدول الناجحه فى هذا الشأن بعد نجاحها فى بطولة العالم لكرة اليد وأمم افريقيا لكره القدم واجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وغيرها من الأحداث الرياضية التى عكست ثقة واهتمام العالم بمكانة مصر ومسؤوليها خاصة وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الوزير النشط الدكتور أشرف صبحى الذى جعل هناك جسرا للتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية.

أضاف رئيس اللجنه البارالمبية أنه تم تطوير VISTA لأول مرة من قبل IPC (اللجنة البارالمبية الدولية) في عام 1993 عندما شعرت أن هناك حاجة ملحّة لزيادة المعرفة المتعلقة برياضة النخبة للرياضيين ذوي الإعاقة في الساحة الدولية، نتيجة لذلك، ظهر مفهوم VISTA والذي يعني سلسلة طويلة من الأحداث.

وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية، كما يعزز التفاعل متعدد التخصصات بين الممارسين مثل علماء العلوم الرياضية وعلماء دمج الإعاقة ومديري الرياضة، والمسؤولين، والمدربين، والرياضيين، وممارسي الطب الرياضي، والمصنفين، ومسؤولي الرياضة.

وتكون هذه النسخة التى تقام فى القاهره هذا العام هى النسخة الحادية عشر من مؤتمر VISTA فقد انعقد مؤتمر VISTA الأول في جاسبر، كندا في عام 1993.

أدى نجاح هذا المؤتمر إلى مزيد من المؤتمرات في ألمانيا (1999)، السويد (2003)، ألمانيا (2006، 2011، 2013)، إسبانيا (2015)، كندا (2017) وهولندا (2019)، نظرًا لوباء COVID-19.

وعُقد مؤتمر 2021 VISTA فعليًا واستضافته KU Leuven، بلجيكا بالتعاون مع جامعة Stellenbosch، جنوب إفريقيا؛ المدرسة السويدية للرياضة وعلوم الصحة، ستوكهولم، السويد؛ مدرسة علم الحركة، جامعة ويسترن، كندا؛ جامعة بيتسبرغ، الولايات المتحدة؛ وجامعة يونسي، كوريا الجنوبية.