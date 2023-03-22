انطلاق قافلة الدعم الطبي والعلاج بمستشفى النجيلة المركزي في مطروح (صور)

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة الدعم الطبي والعلاجي مستشفى النجيلة المركزي، والتي تم تنظيمها بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح وحزب مستقبل وطن، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج المجاني للمترددين.

ورصدت "الدستور" قافلة الدعم الطبي والعلاجي في مستشفى النجيلة المركزي أثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

وتفقد وكيل صحة مطروح والنائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب، والدكتور محمود حبيب، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، وعبدالسلام النجدي، مسؤول خدمة المواطنين بصحة مطروح، والعمدة سعد كويلة، والشيخ فتحي عبيس، أعمال القافلة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن قافلة الدعم الطبي والعلاجي التي انطقت اليوم بمستشفى النجيلة المركزي تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن القافلة العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، علاج طبيعي، أسنان، كلى، مشيرا إلى أهمية استمرار تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الاشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء في التخصصات المختلفة.

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