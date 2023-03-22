الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة الدعم الطبي والعلاج بمستشفى النجيلة المركزي في مطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة الدعم الطبي والعلاجي مستشفى النجيلة المركزي، والتي تم تنظيمها بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح وحزب مستقبل وطن، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج المجاني للمترددين.

ورصدت "الدستور" قافلة الدعم الطبي والعلاجي في مستشفى النجيلة المركزي أثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

وتفقد وكيل صحة مطروح والنائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب، والدكتور محمود حبيب، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، وعبدالسلام النجدي، مسؤول خدمة المواطنين بصحة مطروح، والعمدة سعد كويلة، والشيخ فتحي عبيس، أعمال القافلة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن قافلة الدعم الطبي والعلاجي التي انطقت اليوم بمستشفى النجيلة المركزي تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن القافلة العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، علاج طبيعي، أسنان، كلى، مشيرا إلى أهمية استمرار تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الاشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء في التخصصات المختلفة.

IMG-20230322-WA0144
IMG-20230322-WA0144
IMG-20230322-WA0120
IMG-20230322-WA0120
IMG-20230322-WA0118
IMG-20230322-WA0118
IMG-20230322-WA0111
IMG-20230322-WA0111
IMG-20230322-WA0109
IMG-20230322-WA0109
IMG-20230322-WA0101
IMG-20230322-WA0101
IMG-20230322-WA0100
IMG-20230322-WA0100
IMG-20230322-WA0099
IMG-20230322-WA0099
IMG-20230322-WA0097
IMG-20230322-WA0097
IMG-20230322-WA0094
IMG-20230322-WA0094
IMG-20230322-WA0092
IMG-20230322-WA0092
IMG-20230322-WA0091
IMG-20230322-WA0091
IMG-20230322-WA0089
IMG-20230322-WA0089
IMG-20230322-WA0087
IMG-20230322-WA0087
IMG-20230322-WA0085
IMG-20230322-WA0085
IMG-20230322-WA0083
IMG-20230322-WA0083
IMG-20230322-WA0081
IMG-20230322-WA0081
التخصصات المختلفة التخصصات الطبية تقديم خدمات طبية وعلاجية صحة مطروح مستشفي النجيلة المركزي قافلة الدعم الطبي والعلاجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

رسميًا.. فيريرا يرحل عن تدريب الزمالك

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته وابنتيه فى طنطا

موعد صلاه التراويح 2023 في أول أيام شهر رمضان 2023

أسماء المفرج عنهم ضمن قائمة لجنة العفو الرئاسى اليوم

الرئيس السيسى للمصريين: «متخافوش ومتقلقوش من حاجة.. إحنا بخير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»