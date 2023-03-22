محافظ أسيوط: تشجير وزراعة شتلات بمركز القوصية ضمن «100 مليون شجرة»

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى خاصة أمام المدارس والجهات الحكومية ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة".

وشدد سعد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والشباب المتطوع لإستمرار تنفيذ أعمال التشجير وزراعة المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بمركز القوصية لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما نعمل عليه كجهاز تنفيذي للمحافظة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت، رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة الشتلات، حيث تم زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة بمجمع المدارس بقرية بني قرة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بنطاق المركز وبإشراف رباح حمدي رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى قرة، وأسماء رشاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز وبمشاركة هيثم محمود منسق الشباب المتطوع للمركز، وعدد من الشباب النشط المتطوع من اللجنة السكانية، ومسؤولي البيئة و الزراعة بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة"، والتي تتم بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المراكز والقرى لتوفير بيئة صحية تناسب المواطنين وتحسين الوضع البيئي العالمي ومحاربة التغيرات المناخية للتغلب عليها.

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