الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تشجير وزراعة شتلات بمركز القوصية ضمن «100 مليون شجرة»

زراعة 100 مليون شجرة
زراعة 100 مليون شجرة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى خاصة أمام المدارس والجهات الحكومية ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة".

وشدد سعد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والشباب المتطوع لإستمرار تنفيذ أعمال التشجير وزراعة المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بمركز القوصية لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما نعمل عليه كجهاز تنفيذي للمحافظة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت، رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة الشتلات، حيث تم زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة بمجمع المدارس بقرية بني قرة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بنطاق المركز وبإشراف رباح حمدي رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى قرة، وأسماء رشاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز وبمشاركة هيثم محمود منسق الشباب المتطوع للمركز، وعدد من الشباب النشط المتطوع من اللجنة السكانية، ومسؤولي البيئة و الزراعة بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة"، والتي تتم بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المراكز والقرى لتوفير بيئة صحية تناسب المواطنين وتحسين الوضع البيئي العالمي ومحاربة التغيرات المناخية للتغلب عليها.

IMG-20230322-WA0058
IMG-20230322-WA0058
IMG-20230322-WA0060
IMG-20230322-WA0060
IMG-20230322-WA0062
IMG-20230322-WA0062
IMG-20230322-WA0063
IMG-20230322-WA0063
IMG-20230322-WA0065
IMG-20230322-WA0065
IMG-20230322-WA0066
IMG-20230322-WA0066
IMG-20230322-WA0056
IMG-20230322-WA0056
100مليون شجرة الانبعاثات الكربونية الضارة البيئة والصحة العامة الجهات الحكومية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشوارع والميادين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات الصلبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

رسميًا.. فيريرا يرحل عن تدريب الزمالك

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته وابنتيه فى طنطا

موعد صلاه التراويح 2023 في أول أيام شهر رمضان 2023

أسماء المفرج عنهم ضمن قائمة لجنة العفو الرئاسى اليوم

الرئيس السيسى للمصريين: «متخافوش ومتقلقوش من حاجة.. إحنا بخير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»