ضربة قوية للغرب.. «القاهرة الإخبارية»: بوتين يسجل هدفًا فى مرمى أمريكا (فيديو)

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن هناك ملفات عديدة ناقشها الرئيس الصيني مع نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

بوتين يؤكد لنظيره عمق العلاقات بين البلدين

وتابع أن الرئيس الروسي التقى نظيره الصيني شي جين بينج، لساعات عديدة، ليؤكد بوتين لنظيره عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية التي تجمع بين البلدين، أما الخبراء استنتجوا أن الرئيس الصيني أثبت الآن وقوف بلاده إلى جانب روسيا، وأن المشروع الأمريكي في عزل روسيا تم إفشاله.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن روسيا الآن حققت نصرًا على الولايات المتحدة الأمريكية حسب قراءة الخبراء بطبيعة الحال من خلال إنشاء مشروع أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا 2" مع الصين، و"خط نوردستريم 2" الذي أنشأته روسيا مع ألمانيا خلال السنوات الماضية تم ضربه من قبل الولايات المتحدة نتيجه الضغط الأمريكي على ألمانيا للابتعاد عن هذا الخط.