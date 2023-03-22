الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 متهمين بقتل شاب عقب صلاة الفجر بالسلام

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين مزّقوا شابًا طعنًا بالأسلحة البيضاء على باب أحد المساجد بعد تأديته صلاة الفجر في مدينة السلام.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب أمام باب أحد المساجد بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبيّن العثور على جثة شاب يُدعى «أحمد وائل المنسي إبراهيم» في العقد الثالث من العمر، على باب المسجد وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن.

وكشفت التحريات أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات وقعت بين المجني عليه والمتهمين وقبل عده أيام تم التصالح، وتبين أن المتهمين الأربعة انتظروا المجني عليه أمام المسجد، وعقب الانتهاء من صلاة الفجر وأثناء خروجه انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء وسددوا له عده طعنات حتى سقط على الأرض وسط بركة من الدماء جثة هامدة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

القاهرة ضبط مدينة السلام صلاة الفجر المساجد الأسلحة البيضاء

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