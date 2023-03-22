«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2023.

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد".

وأضافت: نتوقع أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للدفء نهارا على سيناء، بارد ليلا .

وأشارت إلى أنه سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحرى، موضحة أنه سيسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.