الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء مجمع صينى متخصص فى صناعات الحديد بالسخنة

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن  وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح تأسيس شركة تابعة للمنطقة الاقتصادية، لتكون شركة مرافق للمنطقة الشمالية على غرار شركة المرافق الخاصة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة شين فينج لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس، في لقائه الرابع للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بمشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، نواب رئيس الهيئة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والأعضاء ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية.

وصرح وليد جمال الدين بأنه في إطار نمو حجم شبكات المرافق الأساسية المطلوبة للمناطق الصناعية التابعة للهيئة ولضرورة تعزيز المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ أصبحت هناك ضرورة لتأسيس شركة للمنطقة الاقتصادية للمرافق ومتابعة الأعمال للبنية التحتية للمنطقة الشمالية على غرار الشركة المتواجدة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار إلى أن شركة المرافق ستساعد المطورين الصناعيين في تنفيذ الأعمال المطلوبة للبنية الأساسية والتحتية والتي تشمل المرافق مع محطات مياه ومحطات توزيع كهرباء وغيرها من الأعمال اللازمة، وذلك للتيسير عليهم في ظل استقطاب العديد من الاستثمارات المتنوعة في القطاعات الصناعية المستهدفة، لتبلغ مساهمة الهيئة في هذه الشركة بنسبة 51% يشاركها المطور الصناعي لشرق بورسعيد للتنمية وشركات أخرى.

المنطقة الإقتصادية بقناة السويس قناة السويس مجمع صناعي مجمع حديد المنطقة الاقتصادية الخالصة

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