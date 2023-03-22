«أهمية الفحص الطبي قبل الزواج».. ندوة بمركز إعلام طنطا

نظّم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "أهمية الفحص الطبي قبل الزواج" وذلك بمدرسة التمريض بنين بسيجر.

شارك في اللقاء أيمن محمود مسؤول الإعلام بمديرية الشؤون الصحية وحاضر في اللقاء الدكتورة سلوي شوقي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالغربية.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار “سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك” التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع.

دارت الندوة حول عدة نقاط من أهمها أهمية الفحص الطبي قبل الزواج واستفاضت الحديث عن المبادرة الرئاسية “فحص ما قبل الزواج للمقبلين على الزواج”.

وأوضحت أهم الأمراض الوراثية والفيروسات التي تصيب الزوجين إذا كان أحدهما حاملا للمرض وتحدثت عن أهم التحاليل والفحوصات التي يتم عملها خلال المبادرة الرئاسية.

BA0AEBE6-797C-4144-B833-C427C8599746

796B7076-7B64-4E0A-9299-27CD0D041B09