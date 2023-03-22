الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أهمية الفحص الطبي قبل الزواج».. ندوة بمركز إعلام طنطا

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظّم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "أهمية الفحص الطبي قبل الزواج" وذلك بمدرسة التمريض بنين بسيجر.

شارك في اللقاء أيمن محمود مسؤول الإعلام بمديرية الشؤون الصحية وحاضر في اللقاء الدكتورة سلوي شوقي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالغربية.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار “سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك” التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع.

دارت الندوة حول عدة نقاط من أهمها أهمية الفحص الطبي قبل الزواج واستفاضت الحديث عن المبادرة الرئاسية “فحص ما قبل الزواج للمقبلين على الزواج”.

وأوضحت أهم الأمراض الوراثية والفيروسات التي تصيب الزوجين إذا كان أحدهما حاملا للمرض وتحدثت عن أهم التحاليل والفحوصات التي يتم عملها خلال المبادرة الرئاسية.

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بعنوان أهمية الفحص الطبي قبل الزواج أهمية تنظيم الأسرة التحاليل والفحوصات الهيئة العامة للاستعلامات الفحص الطبي قبل الزواج مديريه الصحة بالغربيه مقبلين على الزواج

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