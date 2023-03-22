الاتحاد السعودي يُعلن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن تُقام مواجهتين بين الهلال ضد اتحاد جدة، والنصر ضد الوحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة .

مواعيد مباريات نصف النهائي

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، كشف خلاله مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المُقرر أن يلتقي فريق الهلال بنظيره اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، يوم 23 أبريل المقبل، على ملعب "مدينة الملك الرياضية"، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقي فريق النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنظيره الوحدة، يوم 24 أبريل المقبل، على ملعب "SMC بارك"، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

مشوار الأندية في البطولة

وكان فريق اتحاد جدة قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الفيحاء بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

بينما تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تغلّب على أبها بنتيجة 3-1.

أما فريق الهلال فقد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الفتح بنتيجة 3-1،وتأهل الوحدة، بعد فوزه على الباطن بنتيجة 2-1.

يذكر أن الفائز بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، سيحصل على 10 ملايين ريال سعودي، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.