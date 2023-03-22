«الطفولة والأمومة» يكرم أمهات مثاليات بالمحافظات

كرم المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدد من الأمهات المثاليات بالمحافظات المختلفة في احتفالية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بحضور الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لقافة الطفل بوزارة الثقافة، والنائب طاهر سليم عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب، بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل بوزارة الثقافة.

وأعربت "عثمان" عن سعادتها بالجهود المضنية التي تبذلها هؤلاء الأمهات، لافتة إلى أن هذا الاحتفال والتكريم تاكيدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة على دور الأمهات الريادي في دعم أسرهن وأطفالهن والتضحية والعطاء غير المشروط، وأن تكريم الأمهات في هذا الاحتفال هو رمزي لكل أم ساهمت في دعم الأسرة والحفاظ على كيانها متماسك، فإن لجميع الأمهات قصص نجاح ملهمة وهناك العديد من النماذج النسائية المشرفة يتسمن بالإخلاص والتفاني، فهي الداعم الأول والأخير لجميع أفراد الأسرة.

وعلى مدار عقود مضت، كان المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهدا للحفاظ على حقوق الأمهات التي كفلها لهن الدستور والقانون وكان هو الداعم الأول لها، للحفاظ على كيان الأسرة والأطفال.



ومن جانبهن، أعربت الأمهات المكرمات عن سعادتهن البالغة بهذا التكريم وهذه الحفاوة كما توجهن بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لدعمها الأمهات والنماذج النسائية.

وعلى هامش الاحتفالية التي أقيمت، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والفاعليات للأطفال وأسرهم والخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دويّ" والتي ترعاها السيدة انتصار السيسي، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كدوائر الحكي دويّ، وحوار الأجيال، والمسرح التفاعلي كما تخللت هذه الأنشطة مناقشات حول مناهضة العنف، والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث والتسرب من التعليم، وكيف يتم القضاء عليها، ويذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال السرد والحكي للاستفادة من تبادل الخبرات والقصص الملهمة للفتيات.

كما تم تنفيذ بعض الأنشطة للأطفال لتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون والاتفاقات الدولية وذلك بشكل مبسط من خلال تنفيذ ورش عمل للأطفال متضمنة بعض الأنشطة الترفيهية والثقافية كالرسم والتلوين والألعاب الحقوقية كلعبة "أعرف حقك"، لتعريفهم بأنواع الإساءات التي قد يتعرضون لها كالإساءة النفسية والمعنوية والإساءة الجسدية، والاهمال، والتنمر كأحد صور العنف ضد الأطفال، وبعض العروض الفنية المقدمة من الأطفال.

كما تم توعيتهم بالخدمات التي يقدمها خط نجدة الطفل 16000 سواء الإبلاغ عن كافة الانتهاكات والاستغلال أو خدمات المشورة التليفونية والدعم النفسي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للإبلاغ عن كافة الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها.

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