الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 متهمين بغسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعيّ الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطيًا، مقيمين بنطاق محافظتي "الدقهلية، الغربية"؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتربح المتهمون مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، حيث قدّرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات المواد المخدرة الاتجار قطاعى الأمن الوطنى الانشطة التجارية شراء العقارات

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