الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يستضيف احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للشعر (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشعر العالمي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وذلك مساء أمس الثلاثاء.
بدأت الاحتفالية بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بالمجلس، والتي تحدث فيها عن الشعر كمفردة ضرورية من مفردات الحياة وغيرها.

وبدأت الأمسية الأولى من 6 إلى 7:30، وشارك فيها كل من: الشاعر أحمد الجعفري، والشاعر أمجد ريان، والشاعرة أمل جمال، والشاعرة جيهان شعيب، والشاعر حسن طلب، والشاعر عماد سالم، والشاعر محمود عبدالصمد زكريا، وأدارت الأمسية الشاعرة رشا الفوال.

ثم كان هناك فاصل غنائي للفنان تامر فاروق من 7:30 إلى 8، تلاها ومن 8-9:30 الأمسية الثانية، وشارك فيها كل من: الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبوسعدة، والشاعر الكبير السماح عبدالله، والشاعر رجب الصاوي، والشاعر عاطف عبدالعزيز، والشاعر عصام خليفة، والشاعر والكاتب الصحفي ماهر حسن، والشاعر والباحث مسعود شومان، والشاعرة منال الصناديقي، وأدار الأمسية الشاعر أحمد حسن.
حضر الاحتفالية العديد من الشعراء منهم الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، والشاعر الفلسطيني موسى حوامدة، والعديد من الأدباء والإعلاميين.

IMG20230321200430
IMG20230321200430
IMG20230321200419
IMG20230321200419
IMG20230321200417
IMG20230321200417
IMG20230321200409
IMG20230321200409
الشاعر أحمد سويلم لجنة الشعر الأعلي للثقافة المجلس الأعلى للثقافة أحمد الجعفري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

سامح قته: 38 مليون دولار أرباح النايل سات خلال 2022

نقيب التمريض: تغير المسمى الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض

«الرى» تطلق مسابقة «الماء فى القرآن والسنة» للتوعية بترشيد الاستهلاك

طلائع البحيرة تحصد المراكز الأولى في ختام مسابقة «كنوز مصرية»

مركز ثقافى ومزار إسلامى.. مسجد الميناء بالغردقة قِبلة المصريين والسياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»