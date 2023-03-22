«الأعلى للثقافة» يستضيف احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للشعر (صور)

نظمت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشعر العالمي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وذلك مساء أمس الثلاثاء.

بدأت الاحتفالية بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بالمجلس، والتي تحدث فيها عن الشعر كمفردة ضرورية من مفردات الحياة وغيرها.

وبدأت الأمسية الأولى من 6 إلى 7:30، وشارك فيها كل من: الشاعر أحمد الجعفري، والشاعر أمجد ريان، والشاعرة أمل جمال، والشاعرة جيهان شعيب، والشاعر حسن طلب، والشاعر عماد سالم، والشاعر محمود عبدالصمد زكريا، وأدارت الأمسية الشاعرة رشا الفوال.

ثم كان هناك فاصل غنائي للفنان تامر فاروق من 7:30 إلى 8، تلاها ومن 8-9:30 الأمسية الثانية، وشارك فيها كل من: الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبوسعدة، والشاعر الكبير السماح عبدالله، والشاعر رجب الصاوي، والشاعر عاطف عبدالعزيز، والشاعر عصام خليفة، والشاعر والكاتب الصحفي ماهر حسن، والشاعر والباحث مسعود شومان، والشاعرة منال الصناديقي، وأدار الأمسية الشاعر أحمد حسن.

حضر الاحتفالية العديد من الشعراء منهم الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، والشاعر الفلسطيني موسى حوامدة، والعديد من الأدباء والإعلاميين.

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