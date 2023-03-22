الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 3787 حالة من المقبلين على الزواج بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص 3787 حالة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 9 مراكز على مستوى المحافظة، بواقع 2176 شهادة مطبوعة.

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وأكد "مكين"، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبي لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما

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وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مدير رعاية الأمومة والطفولة، أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 19 منشأة صحية على مستوى المحافظة، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من طبيب، ممرض، فني معمل.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية رئيس الجمهورية

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