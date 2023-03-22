رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء نصها: «يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة جامعة قناة السويس، أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وأُمتنا الإسلامية باليمن والخير والبركات، ولكم جزيل الشكر والتقدير على ما قدمتموه لرفعة هذا الوطن وسلامة أراضيه، مُثمنين جهودكم الجلية في تنظيم مبادرة "كتف في كتف" التى توجهت لـ25 مليون مواطن لتدخل البهجة إلى قلوبهم مع حلول الشهر الكريم».

كما بعث رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.