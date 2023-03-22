الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المنتخب الأوليمبي يبحث عن فوز مطمئن على حساب زامبيا قبل موقعة نيدولا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

يسعى المنتخب المصري الأوليمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى، لتحقيق فوز مطمئن على نظيره الزامبى فى المباراة التى ستجمع المنتخبين فى السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس 2024.

ويحتاج منتخب مصر الأوليمبي لتحقيق فوز مريح بعدد وافر من الأهداف، حتى تكون المهمة سهلة في مباراة الإياب التى تقام فى مدينة نيدولا الزامبية يوم 26 مارس الجاري، إذ يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى بطولة إفريقيا تحت 23 عاما والنمقرر إقامتها في المغرب، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى تلك البطولة لأوليمبياد باريس مباشرة، ويخوض صاحب المركز الرابع ملحق من أجل الوصول إلى باريس.

وكشف روجيرو ميكالي عن استعداد أوليمبى الفراعنة جيدا لتلك المباراة، على المستويين الفنى والبدنى، فى ظل حرص الجهاز االفنى على بدء المعسكر الحالى مبكرا حيث تخلله مباراة ودية امام منتخب السودان، انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف وكانت بروفة جيدة لمباراة زامبيا التى يعول عليها المدرب البرازيلى كثيرا من أجل تخطى هذه العقبة والتجهيز بشكل أفضل لبطولة إفريقيا.

ويشهد التشكيل الذى سيخوض به ميكالى مباراة اليوم، بعض التعديلات عن التشكيل الذى خاض به ودية السودان، خاصة بعد اكتمال الصفوف باضمام ثلاثى الأهلى وثنائى الزمالك اللذين تواجدوا مع انديتهم خلال الجولة الإفريقية، على أمل الوصول للتشكيلة الأفضل فى تلك المباراة الهامة التى ستحدد على ضوء نتيجتها بشكل كبير فرص الفراعنة فى تخطى هذا الدور.

ويمني الجهاز الفني النفس بحضور جماهيري كبير من أجل مؤازرة اللاعبين في هذه المباراة، خاصة بعد الحصول على موافقة بحضور 20 ألف متفرج خلال المباراة وهو ما يفتح الطريق أمام حضور أكبر عدد من الجماهير.

منتخب مصر الأوليمبي أوليمبياد باريس 2024 زامبيا روجيرو ميكالي تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة

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