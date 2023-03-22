«كل يوم سؤال».. مسابقات وحفلات دار الكتب والوثائق القومية خلال رمضان

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الأنشطة على مدار الشهر الكريم، منها حفل إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي، وآخر لذوي الهمم، إلى جانب إطلاق المسابقة السنوية "كل يوم سؤال"، والتي تقام للعام السادس، وتعلن نتيجتها 29 رمضان على صفحة مركز توثيق بحوث الطفل على فيسبوك.

وفي سياق متصل تقام أيضًا العديد من الورش الفنية، وتصميم زينة، وفانوس رمضان.

إضافة إلى عرض أفلام قصص الأنبياء، ورش زخرفة إسلامية، وعقد عدد من الندوات، وبالمكتبات الفرعية لدار الكتب تقام العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورش رسم وتلوين ومسابقات، ندوات ثقافية وتوعوية، قراءة قصص، ورش إعادة تدوير، مسابقات الشطرنج وألعاب ذكاء، وعروض مسرح العرائس لروادها.