أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بسرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية.

بالفحص تبين قيامه بغسيل الأموال المتحصلة من النشاط، والتي تقدر بحوالي 15 مليون جنيه عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء السيارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، العرض على النيابة للتحقيق.