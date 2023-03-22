الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»

الكنسيت
الكنسيت

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن تشريع الكنسيت الإسرائيلي بشأن إعادة فتح 4 مستوطنات في الضفة الغربية هو خطوة "استفزازية وانتهاك للوعود".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن بلاده "منزعجة للغاية" من الخطوة التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي والتي تسمح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

وأضاف أن الخطوة "استفزازية وهي انتهاك للوعود المقدمة للولايات المتحدة من قبل إسرائيل".

واعتبرت أن الخطوة من شأنها أن تأتي "بنتائج عكسية"، ودعت الخارجية إسرائيل إلى عدم السماح للمستوطنين بالعودة إلى المنطقة.

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