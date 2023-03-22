بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» فى سوهاج

افتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج نيابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الذي يقدم كافة سبل الدعم والاهتمام بتوفير المعارض وضمان جودة منتجاتها فى اطار سياسة الحكومة لتوفير السلع أمام المواطنين.

معرض أهلا رمضان

أكد خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن المنتجات المعروضة مخفضة ومتنوعة وتغطي حاجة الأسر استقبالا لشهر رمضان الفضيل.

معرض أهلا رمضان

حضر الافتتاح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج ولطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وعبدالله قرقار، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز اليلينا.

معرض أهلا رمضان

وأضاف أبو الوفا، أسعد دائما برفقة الزملاء أعضاء مجلس الغرفة التجارية بسوهاج وعلى رأسهم إسماعيل بطيخ، أحمد النمر ، ميشيل الجمل وحشمت الجندي فى توفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات تنفيذا لدور الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين.

معرض أهلا رمضان

الجدير بالذكر أن المراكز والقرى التي لا يتوفر فيها معارض أهلا رمضان فإن سيارات الشركه المصرية سوف تجوب شوارعها لتقديم كافة سلع المعارض وبأسعار مخفضة.

معرض أهلا رمضان