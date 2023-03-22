الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تندد بتصريحات وزير مالية إسرائيل بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطينى

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

نددت فرنسا، بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير المسؤولة" بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه لخريطة مُضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية في باريس، الأحد.

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، الثلاثاء: "ندعو الأشخاص المُعينين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".

 

وأكدت الخارجية الفرنسية أن تصريحات سموتريتش "مخزية وغير مسؤولة".

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