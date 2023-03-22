البلشى: سأتعاون مع خالد ميرى لتحقيق مصالح الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه تنافس مع الكاتب الصحفي خالد ميري في الانتخابات الأخيرة على مصالح الصحفيين، لكنهما سيتعاونان سويا لتحقيق مصالحهم، مشددًا على أن خالد ميري هنأه منذ اللحظة الأولى، وردّ التهنئة، أما عن ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، فقد قال له "أنا معك حتى النهاية".

الفوز بمنصب النقيب

وأكد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه بالتعاون سنستطيع تقديم أشياء كثيرة للصحفيين، سنناقش أوضاعنا بشكل عام، وسنناقش أوضاعنا الاقتصادية، وربما نتعاون جميعا في حلها.

نقابة الصحفيين

وتابع نقيب الصحفيين: "سنتشارك في إحياء ملفات كثيرة، كنت قلقا جدا، ولكن هذا القلق يزول بتعاون الجميع، وفي النهاية سنعود إلى منافسة أخرى، أستاذ ضياء رشوان تنافس 5 مرات، فاز في ثلاث وخسر في اثنين، المسألة لا تتعلق بالخسارة والمكسب، ولكن هذا التنوع هو المكسب الحقيقي، لأننا سنكمل بعض".